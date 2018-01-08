وفاة شاب ولاية تيبازة إثر إصابته بالأنفلونزا الموسمية



توفي بولاية تيبازة، شاب يدعى "غرديس.م"، يبلغ من العمر 39 سنة، إثر إصابته بالأنفلونزا الموسمية، السبت، خلافا لما تردد عن إصابته بانفلونزا الخنازير.

وأفاد كل من مدير مستشفى الرائد بوشمع بسيدي غيلاس "ح.بن بلوط"، ومسئول الإعلام في مديرية الصحة بالولاية "ج.نبيل" في تصريحات متطابقة لـ"الشروق"، بأن المتوفى كان مصاب بالأنفلونزا الموسمية وأصيب بها على مستوى قاعدة الحياة بمقر عمله بحاسي مسعود جنوب البلاد، مشيرين إلى أن التحاليل الطبية التي أتت من معهد باستور بالعاصمة تؤكد أنه توفي بسبب الأنفلونزا الموسمية التي أثرت عليه بسبب أعراض مرضية أخرى.

وكانت أنباء عن وفاة الضحية القاطن بمدينة شرشال، بأنفلونزا الخنازير؛ أدت إلى حدوث هلع وخوف في أوساط سكان المنطقة.