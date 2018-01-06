لعبة “الحوت الأزرق” تدفع وزارة الصحة للتحرك

أعلنت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات ، اليوم السبت ، عن إنشاء مجموعة عمل وتفكير مكلفة بدراسة المخاطر المرتبطة بالاستعمال غير المراقب للانترنت من طرف الأطفال ، حسب بيان للوزارة .

وجاء في البيان أن " هذه المجموعة التي تضم خبراء في مجال الصحة الذهنية بينهم أطباء نفسانيون ومختصون في علم النفس العيادي و مسؤولون في الصحة المدرسية ستقترح الإجراءات الواجب تطبيقها في مجال الوقاية والتكفل بنتائج الاستعمال غير المراقب للأنترنت من طرف الأطفال لاسيما بعض الألعاب الخطيرة على غرار ما يعرف بلعبة "الحوت الأزرق".

و أضاف نفس البيان أن مجموعة العمل هذه ستوسع لتشمل مختلف الجمعيات الوطنية لأولياء التلاميذ قصد إشراك المجتمع المدني في مجال التحسيس.