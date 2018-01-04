«الصحة» تؤكد خلو الدولة من حالات الإصابة بـ «إنفلونزا الخنازير»

قال جمال فورار مدير الوقاية بوزارة الصحة،اليوم،إن حالات الوفاة الاخيرة راجعة الى الانفلونزا الموسمية، وليس لإنفلونزا الخنازير.

فورار في ندوة صحفية بمعهد باستور في العاصمة حول الإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير،أكد أن إنفلوزار الخنازير غير موجودة بالجزائر ولم يسجل وفاة أي حالة بسببها.

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