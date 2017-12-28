وزارة الصحة تحذر من أنفلونزا "قاتلة" ...بعد تسجيل حالة وفاة

دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المرضى الذين يعانون من الانفلونزا والذين تظهر لديهم مضاعفات لاستشارة طبية فورية وسريعة، وذلك على خلفية تسجيل حالة وفاة ناجمة عن مضاعفات الانفلونزا الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان –تلقت "الشروق" نسخة منه- أن التلقيح يبقى هو الوسيلة الأكثر فاعلية في الحماية من الأنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها، خاصة وأن هذا المرض يتميز بالعدوى السريعة وهو خطير جدا على الأشخاص المصابين بمرض مزمن أو المتقدمين في السن.

ودعت الوزارة إلى إجراء التلقيح الذي يقدم مجانا على مستوى الهياكل الصحية العمومية ويتم تعويضه من طرف الضمان الاجتماعي عند اقتناء التلقيح من الصيدليات.

وأضاف البيان "سيولى اهتمام خاص بالنسبة للفئات السكانية المعرضة لمضاعفات خطيرة وهم الأشخاص البالغون 65 سنة فما فوق والأطفال الذين يعانون من مرض مزمن إضافة إلى النساء الحوامل والحجاج".

كما تضمن نفس البيان بعض الإرشادات التي يمكن أن تقلل من احتمال الإصابة بالأنفلونزا "يمكن التقليل أو الحد من انتشار الانفلونزا من خلال الإكثار من غسل اليدين بالصابون السائل واستخدام مناديل ورقية".