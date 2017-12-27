وزارة الصحة تعلن/ لقاح الانفلونزا متوفر في كل المؤسسات الصحية والصيدليات

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن تسجيل حالة وفاة بسبب الانفلونزا المعقدة، الثلاثاء الماضي .وفي بيان لها، دعت الوزارة كافة المرضى، الذين يعانون من المضاعفات بسبب الانفلونزا، التوجه إلى أقرب مصحة إستشفائية، أوطبيب.

وأضاف البيان، أنه في كل موسم الشتاء، يتم تسجيل ملايين من حالات الإصابة بالانفلونزا الموسمية في الجزائر.

كما أن التلقيح من الانفلونزا، يعتبر الوسيلة الأكثر فعالية لتحنب الإصابة.

كما أشارت الوزارة، أن اللقاح متوفر في جميع مؤسسات الصحية، والصيدليات .