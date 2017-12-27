هــــام/ بالفيديو: وزارة الصحة تحذر: “أنفلونزا معقدة” دخلت الجزائر..

حذرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من وجود “أنفلونزا معقدة دخلت بلادنا وتهدد صحة وسلامة المواطنين”، مع وجود حديث عن تسجيل “وفيات جراء مضاعفات يعتقد أنها ناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس”.

ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من تفشي هذا الفيروس، والأخذ بالتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بـ«المرض”.

وينصح قطاع الصحة، المواطنين، بـ “التوجه سريعا إلى الطبيب في حال الشعور بأعراض الأنفلونزا أو تسجيل أي مضاعفات قد تكون ناجمة عن هذا الفيروس” مثلما بيان الوزارة،

ووجهت “الوصاية” تعليمة للمراكز الاستشفائية ومراكز العلاج لاحتواء “الحالات القادمة إليها والتي تعاني من أعراض هذا المرض، مع تقديم جميع الإسعافات اللازمة والعناية الضرورية من أجل تحسين أوضاع المرضى والحد من خطورة وتفشي هذا الفيروس”، مطالبة في الصدد من “الشعب الجزائري” ضرورة “التوجه إلى المراكز الإستشفائية للتلقيح المجاني الخاص بالأنفلونزا الموسمية، تجنّبا لأيّ مضاعفات معقّدة، أو تداعيات خطيرة قد تنجم عنها”.