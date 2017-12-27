أنفلونزا خطيرة و معقّدة تهدّد الجزائريين...ووزارة الصحة تحذّر

حذّرت وزارة الصحة من المواطنين من “أنفلونزا معقّدة” دخلت الجزائر وذلك بعد وفاة شخص بسبب مضاعفات.

وحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، دعت فيه المواطنين إلى التوجّه إلى الطبيب في حال أي مضاعفات لهذه الإنفلونزا.

وحثّت الوزارة المواطنين للتوجه إلى المراكز الإستشفائية للتلقيح المجاني للأنفاونزا الموسمية، تجنّبا لأيّ مضاعفات معقّدة.

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