فيديو/ قطاع الصحة: الخدمة المدنية سيكون لها وجه آخر من الآن فصاعدا

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور مختار حسبلاوي ، اليوم الأربعاء ، أنه تم الأخذ بعين الاعتبار مطالب الأطباء المقيمين لتحسين ظروف عملهم من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية وذلك في إطار القوانين المعمول بها.

وأوضح الوزير عقب استقباله لممثلي تنسيقية النقابة الوطنية للأطباء المقيمين بمقر الوزارة أنه تم وضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أداءه لمهامه بالولايات التي سيوفد إليها من بينها المصالح التقنية والسكن كما ستكون هذه الأخيرة متبوعة بتحفيزات أخرى قريبا.

وبخصوص الخدمة المدنية ، أشار الوزير بأنه سيكون لها " وجه آخر من الآن فصاعدا " وذلك في إطار مشروع قانون الصحة الجديد الذي سيسمح بتحسين ظروف عمل الأطباء المقيمين.

السماح لأطباء الجنوب والهضاب العليا بالعمل في القطاع الخاص..والإعفاء من الخدمة الوطنية من صلاحيات وزارة الدفاع فقط

وكشف الوزير حزبلاوي أن مديرية الوظيفة العمومية بصدد إعداد نص مشروع يسمح للأطباء الممارسين الأخصائيين بالعمل بالقطاع الخاص بولايات الهضاب العليا والجنوب دون شروط عكس نظرائهم بولايات الشمال الذين لا يسمح لهم بممارسة هذا النشاط قبل 5 سنوات من الأقدمية .

وبخصوص المطالب البيداغوجية أكد حزبلاوي إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي للتحسين الطرق البيداغوجية الموجهة لهذا السلك .

و فيما يتعلق بالإعفاء من الخدمة الوطنية للأطباء ، قال وزير الصحة بأن إدارته " لا يمكنها التدخل في هذا الموضوع التابع لوزارة الدفاع الوطني فقط " .

للإشارة فإن ممثلي تنسيقية نقابة الأطباء المقيمين لمختلف الولايات قد غادروا القاعة بعد استماعهم إلى عرض الوزير وذلك لإستشارة نظرائهم حول القرار الذي سيتم لاتخاذه خلال الأيام القليلة القادمة .

وكان الاطباء المقيمون قد شرعوا في حركة احتجاجية للمطالبة أساسا بإلغاء الخدمة المدنية في صيغتها الحالية و تحسين ظروف العمل و التكوين.