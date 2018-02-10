مناصر جزائري يصنع الحدث بملعب الإتحاد الخاص بنادي مانشستر سيتي برفعه لافتة مُساندة لمحرز

صنع مناصر جزائري لنادي ليستر سيتي الحدث أمسية اليوم السبت بملعب الإتحاد الخاص بنادي مانشستر سيتي برفعه لافتة مُساندة لمحرز.وكتب المناصر الجزائري الذي على مايبدو من عشاق نادي الثعالب وبالأخص النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

“من مدينة إلى مدينة مُحبي رياض محرز ينتظرون.. من فضلك عُد بقوة”.

وكان محرز قد شارك اليوم بعد فترة من المُقاطعة بداية من الدقيقة 62 مكان زميله دياباتي لكنه لم يستطع تقديم الإضافة.

ودخل الأشقر الجزائري تحت تصفيقات أنصار ليستر سيتي اللذين لم يغضبوا من طريقة مُقاطعته لفريقهم.

وحتى محرز بادلهم التحية في نهاية اللقاء حيت توجه صوبهم وصفق لهم مُطولا رغم الهزيمة بخماسية لهدف.