لاعب نابولي الجديد يحسم خياره و يختار حمل قميص منتخب المغربي على الجزائري

أكدت قناة "الرياضية" المغربية بأن زين الدين مشاش الذي انضم خلال الأيام الماضية إلى صفوف نادي نابولي، قد حسم بالفعل خياره الدولي...

وحسب نفس المصدر، فإن نجم أولمبيك مرسيليا السابق، اختار حمل قميص منتخب المغرب، بعدما أقنعه الفرنسي هيرفي رونار بذلك، علما أن مشاش من والد مغربي ووالدة جزائرية، حيث سبق للإتحادية الجزائرية لكرة القدم أن تلقت اقتراحات بخصوص استدعائه للمنتخب الوطني، لكنها لم تبد نية كبيرة لأجل الاستعانة بخدمات اللاعب الذي تكون مع نادي تولوز في فرنسا.