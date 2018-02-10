محرز يُشارك لأول مرة مع ليستر ضد مانشستر سيتي وهذا منذ إختفائه

شارك الدولي الجزائري رياض محرز لأول مرة مع ناديه ليستر سيتي منذ إبتعاده عن الفريق، في مواجهة اليوم أمام مانشستر سيتي.ودخل رياض محرز في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة مكان زميله “دياباتي”، في الوقت الذي منهزم فيه ليستر بثلاثية لهدف.

كما عرف دخوله بملعب “الإتحاد” تصفيقات قوية من طرف المشجعين الحاضرين بمناسبة عودته للملاعب.

يشار إلى أن مشاركة محرز اليوم أمام السيتي كانت مستبعدة حسب الإعلام البريطاني بسبب عدم حضوره للتدربات.