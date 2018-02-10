رياض محرز إحتياطي أمام مانشستر سيتي و كل الأنظار مشدودة إليه

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز ضمن القائمة التي أعلن عنها المدرب كلود بويل الخاصة بفريق ليستر سيتي التي ستواجه مانشستر سيتي، اليوم على ملعب الإتحاد، ويتواجد محرز في دكة البدلاء وهذا رغم ابتعاده عن تدريبات الفريق لعشرة أيام كامل، وتدرب فقط يوم أمس الجمعة، وقال كلود بويل مدرب الثعالب في تصريحات صحفية قبل المباراة، أنه من المهم تواجد محرز ضمن تشكيلة ليستر رغم بقائه على دكة البدلاء، وليستر سيتي سيكون قوي بتواجده، والفريق يطمح لتحقيق شيء ما على ملعب الإتحاد.

شاهد المباراة مباشرة من هنا :

http://www.kora-star.tv/2017/04/bein-sport2.html