محرز:”ليستر كان على علم بمكان تواجدي” دائما



إتهم نجم الخضر وليستر سيتي، رياض محرز، بعض الأشخاص بإنتحال صفة أقارب له وتحدثوا عنه وبإسمه مؤكدا أنهم لا يعلمون شيء عنه.وقال محرز عقب نهاية تدريبات اليوم:”خلال الأيام العشر الماضية هنالك الأشخاص زعموا بأنهم أصدقائي وتحدثوا عني بأشياء غير حقيقية”.

كما تطرق رياض محرز لقضية “إختفائه” مصرحا:”الإدارة كانت على علم بمكان تواجدي دائما، وعن أخباري بمحادثتي أو عن طريق وكيلي”.

وحسب الإعلام الإنجليزي فإن محرز معني بلقاء السبت أمام المان سيتي، وقد يعرف أول مشاركة له منذ جانفي الماضي.