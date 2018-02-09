بالفيديو.. غوارديولا يثني على محرز وهذا مايتمناه من اللاعب الجزائري

أعرب الاسباني جوسيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم، عن أمله في رؤية الجزائري رياض محرز يواجه فريقه في المباراة ضد ليستر سيتي في الدوري الانكليزي الممتاز السبت، بعدما كان اللاعب موضع اهتمام من سيتي في فترة الانتقالات الشتوية خلال جانفي الماضي.

وأشارت التقارير الصحافية الى ان الجناح الجزائري عاود الجمعة التمارين مع فريقه عشية المباراة ضد مانشستر السبت، بعدما غاب عن صفوفه منذ نهاية جانفي اثر فشل الصفقة وسط مغالاة من ليستر بالمبلغ الذي طلبه للتخلي عن أفضل لاعب في الدوري عام 2016، والذي ساهم خلاله بشكل كبير في تتويج فريقه باللقب.

وبحسب التقارير، غرم ليستر لاعبه مبلغ 334 ألف يورو لغيابه طوال الفترة الماضية، علما انه لم يشارك في التمارين أو المباراتين أمام إيفرتون (1-2) وسوانسي سيتي (1-1).

وقال غوارديولا الجمعة "آمل في ان يلعب. أريده ان يعود ويلعب لأننا نستمتع برؤيته. آمل في ان يعود قريبا الى صفوف ليستر ويلعب".

وأثار محرز اهتمام سيتي في المراحل الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تأكد متصدر ترتيب الدوري الانكليزي من ان جناحه الألماني لوروا سانيه سيغيب حتى منتصف مارس بسبب إصابة تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد كارديف سيتي في الدور الرابع من مسابقة كأس انكلترا.