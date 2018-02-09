أخيرا محرز يخرج عن صمته و يكشف عن أسباب مقاطعته للتدريبات

خرج الدولي الجزائري، رياض محرز العائد لتدريبات ناديه ليستر سيتي، عن صمته متحدثا عن أسباب مقاطعته للفريق ومستقبله معه.ونقلت “سكاي سبورت” حديث محرز قائلا:”أهدافي ماتزال ثابتة، لطالما قدمت كل ما لدي من إمكانيات لليستر والمشجعين وزملائي”.

كما أضاف:”هاته الأهداف لن تتغير مستقبلا وأنا دائما جزء من ليستر وسأواصل تقديم كل شيء من أجله”.

وكان نجم الخضر قد خاض أول مران له، صبيحة اليوم، استعدادا لمواجهة السيتي غدا السبت في اطار الجولة الـ27 من البرميرليغ.