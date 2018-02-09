غولام يتجه لقضاء موسم أبيض بعد أن عاودته الإصابة من جديد

تلقى الدولي الجزائري العائد فوزي غولام إصابة جديدة نهار اليوم خلال تدريباته مع ناديه نابولي الإيطالي.وأشار موقع “لاغازيتا” الإيطالي، إلى أن غولام قد تعرض لإصابة جديدة، وحديث عن كسر في غضروف الركبة.

كما أكد المصدر أن الظهير الأيسر لنادي الجنوب الإيطالي سيغيب عن فترة قد تكون يطول بداية من لقاء ناديه القادم في الدوري الأوروبي.

وحسب الإعلام الإيطالي فإن إحتمل عودة غولام للمشاركة هذا الموسم يبقى ضئيلا خصوصا وأن الطاقم الطبي يخشى تفاقم إصابته القديمة.