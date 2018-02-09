غوارديولا : بصراحة أستمتع بمشاهدة رياض محرز و أتمني أن يشارك غدا ضدنا

مرة أخرى عاد “بيب غوارديولا” للحديث عن رياض محرز بعد أن أنهى مقاطعته لنادي ليستر سيتي وأكد أنه لاعب جيد ويحب مشاهدته يلعب ويتمنى أن يشارك غدا.وقال غوارديولا في ندوة صحفية: “أتمنى أن يشارك محرز غدا مع ليستر سيتي”.

وأضاف:” هو لاعب جيد، وأحب مشاهدته يلعب كرة القدم”.

وسيواجه رفقاء رياض نادي مانشستر سيتي يوم غد في ملعب الإتحاد لحساب الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.