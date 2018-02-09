ماجر : أساند محرز بنسبة 100 بالمئة لأنه لاعب كبير و أتمني عودته سريعا لأننا بحاجة إليه

رفض الناخب الوطني، رابح ماجر التعمق كثيرا في النزاع القائم بين الدولي الجزائري، رياض محرز وناديه “ليستر سيتي”.وقال :”لا أريد التدخل في القضية، ولكني أساند محرز بنسبة 100%، لأنه لاعب كبير وقدم لنا كل الشيء، وأتمنى عودته سريعا”.

وواصل :”نريده بمُستواه الطبيعي في شهر مارس القادم والمُباريات الودية، ويجب عليه أن يجد حلا بالتراضي مع فريقه”.

وختم :”نحن نريد من لاعبينا أن يكونوا دائما مُحترفين، ورياض لايشذ عن هذه القاعدة، مثله مثل بقية زملائه”.