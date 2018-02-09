رابح ماجر : مباراة البرتغال ستكون إمتحان حقيقي لمنتخبنا و إيران منتخب قوي و لا يستهان به

إعتبر الناخب الوطني، رابح ماجر، أنّ مواجهة المنتخب البرتغالي، خلال شهر جوان المقبل تعتبر الإمتحان الحقيقي لأشباله.وتحدث صاحب الكعب الذهبي، عن برنامج اللقاءات الودية التي سيلعبها الخضر في الفترة المقبلة خلال تصريح للقناة الإذاعية الأولى، صباح اليوم الجمعة قائلا:

“ستكون مباراة مهمة في شهر جوان أمام المنتخب البرتغالي في لشبونة، والتي ستكون إمتحان حقيقي وسنكشف عن التاريخ المحدد لهذا اللقاء في الفترة المقبلة” .

وأضاف: “سنبرمج تربص للمنتخب المحلي خلال هذا الشهر، حيث تتخلله مباراة ودية، لكن لا يوجد أي شيء رسمي لحد الآن”.

كما تطرق الناخب الوطني، لبرنامج اللقاءات الودية التي سيلعبها رفقاء رياض محرز في شهر مارس كاشفا عن التواريخ الرسمية:

“سنواجه منتخب تانزانيا بملعب 5 جويلية يوم 22 مارس، ومباراة ودية ثانية يوم 27 مارس أمام المنتخب الإيراني في النمسا”.

وأشاد ماجر بقوة المنتخب الإيراني موضحا: “مواجهة المنتخب الإيراني ستكون بطابع رسمي نظرا لقوة هذا المنتخب، لهذا ستكون بمثابة إختبار صعب بالنسبة لنا”.