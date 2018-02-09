رابح ماجر: لاأفهم سر هذه الإنتقادات من رؤساء الأندية الوطنية
أبدى الناخب الوطني رابح ماجر، إستغرابه للإنتقادات التي يتعرض لها من رؤساء الأندية الوطنية، بسبب التربصات الشهرية التي يبرمجها.
وصرح ماجر للإذاعة الوطنية: “التربصات التي أقوم بها شهريا مفيدة للمحليين، ولا أفهم سبب الإنتقادات من رؤساء الأندية الوطنية”.
وصرح ماجر للإذاعة الوطنية: “التربصات التي أقوم بها شهريا مفيدة للمحليين، ولا أفهم سبب الإنتقادات من رؤساء الأندية الوطنية”.
وأضاف: “لما كان المحلييون لا يشاركون مع المنتخب الوطني لم يتحدث أحد، والآن لما منحتهم الفرصة الكل ينتقدني”.
وتابع رابح ماجر: “نريد مساعدة لاعبينا المحليين من خلال استدعائهم شهريا لتربصاتنا، للرفع معنوياتهم حتى لا يشعروا بالظلم”.
وأردف: “أشركت العديد من المحليين، في المباريات التي أشرفت عليها، سواء هنا في الجزائر أو في مباراتنا أمام رواندا بتونس”.
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