رابح ماجر: لاأفهم سر هذه الإنتقادات من رؤساء الأندية الوطنية

أبدى الناخب الوطني رابح ماجر، إستغرابه للإنتقادات التي يتعرض لها من رؤساء الأندية الوطنية، بسبب التربصات الشهرية التي يبرمجها.وصرح ماجر للإذاعة الوطنية: “التربصات التي أقوم بها شهريا مفيدة للمحليين، ولا أفهم سبب الإنتقادات من رؤساء الأندية الوطنية”.

وأضاف: “لما كان المحلييون لا يشاركون مع المنتخب الوطني لم يتحدث أحد، والآن لما منحتهم الفرصة الكل ينتقدني”.

وتابع رابح ماجر: “نريد مساعدة لاعبينا المحليين من خلال استدعائهم شهريا لتربصاتنا، للرفع معنوياتهم حتى لا يشعروا بالظلم”.

وأردف: “أشركت العديد من المحليين، في المباريات التي أشرفت عليها، سواء هنا في الجزائر أو في مباراتنا أمام رواندا بتونس”.