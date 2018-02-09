أكثر من 20 مليار سنتيم ستدفعه الفاف بقيادة زطشي للمدرب ألكاراز

تقدم المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز بشكوى رسمية لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم من أجل استرجاع مستحقاته المادية التي يدين بها للفاف نظير فسخ عقده من طرف واحد ودون استفادة التقني الإسباني من أي تعويض مادي.

في نفس الموضوع أشارت مصادر عليمة لموقع البلاد.نت أن المدرب الأندلسي استعان بمحاميين من اسبانيا من أجل الدفاع عنه أمام لجنة المنازعات التابعة للفيفا، وهذا من أجل تعويض مادي من قبل الفاف نظير فسخ عقده، و يصل قيمة التعويض إلى 1.5 مليون يورو، أي أكثر من 20 مليار سنتيم، هذا وقامت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بتعيين محامي فرنسي ينشط بمدينة مارسيليا من أجل الدفاع عن الفاف أمام لجنة المنازعات بزيوريخ السويسرية.

وأضاف ذات المصدر للبلاد أن الفاف ارتكبت خطأ جسيما بعد أن فسخت عقد ألكاراز من طرف واحد ودون التوصل إلى حل ودي يرضي الطرفين، موضحا أن هذا الإجراء بإمكانه أن ينقلب على مسؤولي الفاف ويجعلها تدفع الثمن غاليا من خلال تقديم تعويض لألكاراز يمثل باقي القيمة المالية التي يدين بها حتى نهاية عقده، كما أن ألكاراز بإمكانه إدانة الإتحادية الجزائرية لكرة القدم التي أعلنت عبر موقعها الإلكتروني عن تعاقدها الرسمي مع رابح ماجر كمدرب للخضر وهذا قبل أن تفسخ عقد ألكاراز رسميا، مختتما أن لجنة المنازعات التابعة للإتحاد الدولي لا تتساهل مع هكذا قضايا وستضرب بيد من حديد و تجبر هيئة زطشي على تعويض ألكاراز بـ 1.5 مليون يورو.