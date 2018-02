رياض محرز يعود لتدريبات ليستر سيتي و سيكون جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي يوم غد

كشف الصحفي قناة سكاي سبورتس البريطانية”كافي سولهيكول”، أنّ الجزائري رياض محرز سيعود لتدريبات فريقه “ليستر سيتي” اليوم الجمعة.

وذلك في خبر نشره عبر حسابه الرسمي في التويتر.

كما أكد ذات الصحفي أن الجزائري سيكون جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي يوم غد في مفاجأة لا تخطر على البال.

وكان مدرب ليستر سيتي “كلود بويال”، قد صرح يوم أمس في ندوة صحفية أن رياض لن يواجه السيتي.

