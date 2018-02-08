الجزائر تواجه رسميا تنزانيا شهر مارس بملعب 5 جويلية

سيتقابل المنتخب الجزائري لكرة القدم مع نظيره التانزاني يوم 22 مارس المقبل بالملعب الأولمبي 5 جويلية (الجزائر) في مباراة ودية تحضيرية للاستحقاقات الرسمية المقبلة، حسب ما علمت وكالة الانباء الجزائرية اليوم الخميس لدى الناخب الوطني رابح ماجر.

و حسب نفس المصدر، سيلعب الفريق الوطني الجزائري الذي فشل في التأهل لمونديال روسيا القادم، مباراتين أخريين ضد إيران و البرتغال على التوالي في شهري مارس و جوان، في انتظار برمجة مباراة ودية أخرى ضد منافس لم يتحدد بعد في شهر جوان أيضا.

ويستعد الخضر لمباراة الجولة الثانية لتصفيات كأس إفريقيا-2019 المقررة ضد غامبيا في شهر سبتمبر المقبل ببانجول.

أما منتخبا إيران و البرتغال، فيستعدان للمرحلة النهائية لمونديال-2018 بروسيا.

في مونديال 2018، يتواجد المنتخبان الإيراني و البرتغالي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا إسبانيا و المغرب.

وقد حدد التاريخ المقبل للفيفا من 19 إلى 27 مارس، فيما يعرف شهرا ماي و جوان دخول ال 32 منتخبا المشارك في مونديال-2018 في التربصات التحضيرية التي تتخللها سلسلة من المباريات الودية.