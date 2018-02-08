رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حسم الجدل حول مونديال 2022 في قطر

حسم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الجدل الدائر حول ملف بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

قال إنفانتينو، في تصريح صحفي على هامش الملتقى التنفيذي للفيفا الذي أقيم في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، إن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستقام في دولة قطر بعد أربعة أعوام، ولا يوجد خلاف في هذا الأمر على الإطلاق، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأعرب رئيس الفيفا عن سعادته لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الخليج الـ23 التي أقيمت مؤخرا في دولة الكويت ومشاهدة المنتخبات الخليجية، مؤكدا أن بطولات كأس الخليج أصبحت نموذجا للدور الكبير الذي تقوم به الرياضة في التقريب بين الشعوب.

وأوضح أن الملتقى ناقش عددا من الموضوعات المهمة كمستقبل بطولات الفيفا مثل كأس العالم 2026 الذي سوف يشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي بصدد الإعلان عن تنظيم دوري عالمي لكرة القدم النسائية خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن الملتقى ناقش أيضا فكرة دمج بطولة كأس العالم تحت 17 سنة مع بطولة كأس العالم تحت 20 سنة وزيادة عدد المنتخبات المشاركة وتنظيم البطولة بشكل سنوي بدلا من تنظيمها مرة كل عامين