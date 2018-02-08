فينغر يقف ضد محرز وهذه هي الرسالة التي وجهه له

منح أرسين فينغر مدرب أرسنال، رأيه بخصوص قضية رياض محرز مع نادي ليستر سيتي، ولو في تصريحات مقتضبة، خص بها الإعلام البريطاني...

ويرى التقني الفرنسي بأن على اللاعبين الالتزام بشكل تام مع أنديتهم، ما لا يُبرر تصرفات محرز الذي يُقاطع تدريبات ليستر سيتي منذ مدة، وقال فينغر في هذا الصدد: "في حالة محرز أعرف القليل من القصة، لا أود الخروج عن ذلك، لأنه صعب جدا عليّ تقييم ما يحدث في ناد آخر"، ثم أضاف: "على العموم، على اللاعبين الالتزام باحترافية بنسبة 100 بالمائة مع أنديتهم".