مدرب ليستر سيتي يتخذ قرارا نهائيا بخصوص مشاركة محرز أمام مانشستر سيتي

يستعد ليستر سيتي لخوض مواجهة صعبة أمام المتصدر مانشستر سيتي يوم السبت في مباراة يحتضنها ملعب "الإتحاد" ...

وأكد كلود بويول مدرب ليستر سيتي أن رياض محرز نجم الفريق لن يشارك في مباراة السبت أمام المتصدر مانشستر سيتي بعد غيابه عن تدريبات الفريق، ليغيب النجم الجزائري عن المباراة الثالثة على التوالي احتجاجا منه على رفض إدارة "الثعالب" تسريحه خلال الميركاتو الشتوي، ووجه المدرب الفرنسي نصيحة للنجم الجزائري قائلا: "أتمنى أن يتخذ رياض محرز القرار الصحيح ويفكر بشكل سليم، آمل أن يعود إلى تدريبات الفريق ويستمتع بكرة القدم".