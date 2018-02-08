أنصار الترجي التونسي يعتدون على يوسف بلايلي و زملائه

تعرض الدولي الجزائري، يوسف بلايلي وزملاؤه في الترجي الرياضي التونسي، لمُحاولة إعتداء من طرف الأنصار، بعد الإقصاء المُر في الكأس.وسعى “المكشخة” للتعبير عن غضبهم من خلال قيامهم بإقتحام الملعب والركض وراء اللاعبين، ساعين لضربهم مُحملين إياهم مسؤولية الهزيمة الأخيرة.

وتفادى النجم الأسبق لإتحاد العاصمة السيناريو الأسو، بإعتباره كان أقل المغضوب عليهم، بعدما مُستوى مقبولا على العموم رغم نقص المُنافسة.

يُشار بأن فريق “باب السويقة” قام بإجراء تغيير على مُستوى عارضته الفنية، من خلال تعيين، خالد بن يحيى كمُدرب جديد.