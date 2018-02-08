شاهد ما هي الضمانات التي طالب بها محرز من إدارة ليستر مقابل العودة إلى التدريبات

كشفت صحيفة " ذا تايمز" البريطانية ، اليوم الخميس ، أن الدولي الجزائري ولاعب ليستر سيتي الإنجليزي طالب إدارة ناديه بمنحه ضمانات بعدم تعطيلها مغادرته إلى فريق آخر الصيف المقبل، مقابل العودة إلى تدريبات الفريق التي يغيب عنها منذ فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي بسبب المطالب المالية لإدارة الثعالب.

ويرتبط رياض محرز (26 سنة) بعقد مع نادي ليستر سيتي إلى غاية صيف 2020 ، وكان فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي الذي قدم عرضا بقيمة 65 مليون جنيه استرليني لضمه ، الرابع من نوعه دون جدوى بعد تمسّك إدارة ليستر به ، ورجّحت تقارير إعلامية أن يكون المدرب الفرنسي كلود بويل خلف "تعنّت" إدارة النادي الإنجليزي في تسريح محرز حيث اشترط بقاءه في صفوف الفريق لقبول الإشراف على تدريب الثعالب.

و يغيب رياض محرز عن تدريبات فريقه ، حيث لم يشارك منذ أسبوع في التدريبات مع زملائه، كما غاب عن مقابلتين رسميتين أمام إيفرتون (1-2 ) و سوانسي سيتي (1-1)، فيما يتوقع غيابه عن مباراة مانشستر سيتي السبت المقبل.