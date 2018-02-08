بيب غوارديولا لم يعجبه تصرف محرز و قد يصرف النظر عنه

كشفت صحيفة “الميرور“، أنّ المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” قد ينهي اهتمامه بضم الجزائري رياض محرز رغم أنه كان مصرا على خطفه في الميركاتو الشتوي.وأكدت ذات الصحيفة، أنّ المدرب الإسباني لمانشستر سيتي قد تفاجئ بردة فعله حين قرّر عدم المواصلة مع ليستر.

ورغم ذلك فإن الباب يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات إلى غاية الميركاتو الصيفي المقبل.

في حين أكدت مصادر إنجليزية أخرى، أنّ يوم السبت المقبل سيتحدد مستقبل محرز بشكل كبير.

حيث ستجتمع إدارة مانشستر سيتي وإدارة ليستر سيتي للحديث عن اللاعب على هامش مباراتهم في الدوري الإنجليزي.