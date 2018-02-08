محرز الجديد محل سُخرية في فرنسا بعد تضييعه لضربة جزاء بطريقة غريبة

تسبب الجزائري، فريد بولاية في تعرض ناديه الجديد “ميتز” للإقصاء من مُنافسة كأس فرنسا، وذلك عند مواجهة “كون” أمس الأربعاء.وأراد صاحب المُراوغات المميزة، البروز خلال ضربات الجزاء، وقام بتنفيذ ركلته على طريقة “بانينكا” في خيار خاسر على طول الخط.

ووجد حارس المُنافس سهولة مُنقطعة النظير في صد الركلة، بإعتبار أن الوافد من “جيرونا” منحه الكُرة في يده بكل هدوء.

وتحول من يُلقب بـ”محرز الجديد” لمحل سُخرية، بإعتبار أن فيديو “بانينكا” الفاشلة التي قام بها صنع الحدث بوسائل التواصل الإجتماعي.