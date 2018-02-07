الوزير ولد علي : أتمنى أن تسوى قضية محرز نحو الأحسن لأن المنتخب الوطني بأمس الحاجة إليه

أبدى وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي أسفه من الوضعية التي يتواجد فيها نجم الخضر رياض محرز مبديا أمله في عودته قريبا.وتحدث ولد علي حول قضية محرز قائلا:”نتمنى أن تسوى وضعية اللاعب مع ناديه لأن المنتخب الوطني بحاجة ماسة إليه”.

كما أضاف:”نحتاج لمعنويات قوية لكل لاعبينا لنكون على إستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا المقبلة”.