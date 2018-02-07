أحسن ظهير أيسر عربي يبدي إستعداده للإلتحاق بكتيبة جوزي مورينهو بمانشستر يوناتيد

أشارت مصادر إعلامية إيطالية أن بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي جوفنتوس لا يضع غولام ضمن مخططاته الصيف القادم.ونقل موقع “كالتشيو ميركاتو” المتخصص في الإنتقالات خبرا عن “آرآي سبورت” مفاده أن تشكيلة “اليوفي” للموسم الماضي ستخلوا من غولام.

في نفس الوقت أكد ذات المصدر أن أحسن ظهير أيسر عربي قرر ترك ناديه نابولي وأبدى إستعداده للإلتحاق بكتيبة جوزي مورينهو بمانشستر يوناتيد.

يشار أن الإعلام الإيطالي سبق وأن أشار لوجود إتفاق مبدئي بين غولام وإدارة “الشياطين الحمر” لإلتحاقه بالنادي الإنجليزي جوان القادم.