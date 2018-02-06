هذا هو جديد وضعية محرز مع ليستر سيتي

أكدت التقارير الصحفية الإنجليزية بأن إدارة نادي ليستر سيتي بدأت بالفعل مفاوضات مع وكلاء الدولي الجزائري رياض محرز، لأجل إقناع اللاعب بالإسراع في العودة إلى التدريبات...

في وقت كشفت فيه مصادر "دايلي مايل" و"سكاي سبورتس" بأن نجم المنتخب الوطني غاب من جديد عن تدريبات ليستر سيتي يوم الثلاثاء، عندما استأنف الفريق تحضيراته استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي يوم السبت المقبل، ولا يُعرف حتى الآن إن اتفق محرز مع إدارة "الثعالب" على تمديد غيابه لأجل نسيان فشل صفقة انتقاله إلى "السيتيزن" أو أن الأمر يتعلق بمقاطعة اللاعب كتعبير عن استيائه.