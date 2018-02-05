مانشستر سيتي يزف خبرا سارا لـمحرز .. و مغظباً لليستر

زُفت أخبار سارة للدولي الجزائري رياض محرز بخصوص مستقبله، بعدما ضيّع قبل أيام قليلة صفقة الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي...

وتحدث مصدر من داخل بيت مانشستر سيتي في صحيفة "ذا صن"، كاشفا عن بقاء اللاعب ضمن حسابات الفريق، رغم فشل صفقته هذا الشتاء، وقال في تصريحاته حول نجم ليستر سيتي: "النادي لم يُغلق الباب على محرز، رغم ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو. نحن على استعداد للتكلم مع ليستر سيتي عندما يأتون لمواجهتنا الأسبوع المقبل، سنستخدم هذه المباراة كفرصة"، قبل أن يؤكد حرص المدرب بيب غوارديولا على التعاقد مع محرز، فأضاف هذا المصدر: "هو ضمن قائمة النادي منذ العام الماضي، يُمكن وضع شيء ما في الوقت الراهن، غوارديولا يُريده دائما وهو حريص جدا على ذلك".