بعد معاقبته .. هذا ما ستفعله إدارة ليستر سيتي لإنهاء إضراب محرز

ينوي نادي “ليستر سيتي” القيام بخطوة تجاه الدولي الجزائري، رياض محرز، بُغية إنهاء إضرابه المُستمر منذ الـ31 من جانفي المُنقضي.

وكشفت جريدة “الإنديبندنت” بأن مُسيري بطل إنجلترا 2016، ينوون الإتصال بنجمهم وبوكلاء أعماله لـ”ترقيع” الأمور وإسترجاع خدمات اللاعب بصفة سريعة.

وتسعى الإدارة لإعادة المياه لمجاريها مع إبن “سارسال” مع منحه “وعدا جديدا” بتسريحه لأحد الكبار، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وحسب نفس المصدر، فإن “الفوكسيس” مُقتنعون بأن غضب اليساري سيزول سريعا، وسيستأنف التدريبات بداية من الأسبوع القادم على أكثر تقدير.

ويتخوف الجميع داخل “ليستر” من إستمرار غياب، محرز، والذي ظهر غيابه جليا في الجولة الماضية من البريمير ليغ أمام “سوانزي”.