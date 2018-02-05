لاعب دولي إنجليزي سابق يحشر "أنفه" في قضية محرز

وقف اللاعب الدولي الإنجليزي السابق جيمي ريدناب إلى جانب إدارة نادي ليستر سيتي، في طريقة تعاملها مع النجم الكروي الجزائري رياض محرز.

وقال جيمي ريدناب: "أنا لن أتسامح مع أيّ لاعب يلجأ إلى الإضراب"، وهو تحريض "مُبطّن" لِإدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي، من أجل الضرب بِيد من حديد ضد كلّ من يخرق لوائح الفريق، على غرار محرز الذي يُقاطع تدريبات "الثعالب" ومقابلات الفريق.

وأضاف في عمود رأي له بِصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الإثنين: "أتفهّم إحباط محرز، لأن انتقاله إلى مانشستر سيتي كان فرصة كبيرة في مشواره الكروي، وإدارة ليستر سيتي أعاقت تسريحه".

ومثّل جيمي ريدناب (44 سنة) ألوان منتخب إنجلترا في 17 مرّة خلال النصف الأخير من التسعينيات، في منصب موسط ميدان. كما ارتدى أزياء عدّة فرق بينها ليفربول وتوتنهام الإنجليزيَين. وهو نجل التقني المحلي هاري ريدناب (70 سنة) مدرب الفريق الإنجليزي بيرمنغهام سيتي

وتابع جيمي ريدناب يقول: "محرز يوشك أن يُدمّر شهرته، ويُبدّد إرثه في نادي ليستر سيتي، إذا استمرّ في المقاطعة".

وأحرز جيمي ريدناب عدّة تتويجات، أبرزها الكأس الأوروبية الممتازة للأندية، مع ليفربول عام 2001.

واختتم جيمي ريدناب تصريحاته قائلا: "على محرز العودة إلى التدريبات والعمل بِقسوة. وإذا استعاد بريقه أنا متأكّد أن أندية كبيرة ستطلب خدماته في الصيف المقبل".

ومازال رياض محرز غائبا عن "بيت" ليستر سيتي منذ الثلاثاء الماضي، استياءً من إدارة النادي التي عرقلت انتقاله إلى مانشستر سيتي رائد ترتيب بطولة إنجلترا.