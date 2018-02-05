رابح ماجر ينصح محرز بالعودة للتدريبات !
طالب الناخب الوطني رابح ماجر من لاعب الخضر رياض محرز العودة إلى تدريبات فريقه “ليستر سيتي” بعد فشل صفقة إنتقاله لنادي “مانشستر سيتي”.
وقال ماجر في تصريحات لموقع “غول”: “نصحيتي لرياض أن يعود للتدريبات وأن يعمل بجهد رغم فشل صفقة إنتقاله”.
وقال ماجر في تصريحات لموقع “غول”: “نصحيتي لرياض أن يعود للتدريبات وأن يعمل بجهد رغم فشل صفقة إنتقاله”.
وأضاف: “لا يجب أن ننسى أن هناك مباريات للمنتخب الوطني وتربصات قادمة وعليه أن يعود بلياقة بدنية عالية”.
وختم كلامه: “أتمنى أن تفتح الأبواب في وجه محرز مستقبلا وأن يلعب في فريق كبير”
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