شاهد بالفيديو/ بتصديات عالمية مبولحي يصنع الحدث في السعودية

تألق الحارس الجزائري وهاب رايس مبولحي بشكل ملفت للانتباه خلال المباراة الثانية له بالدوري السعودي مع ناديه الاتفاق ضد الفتح والتي انتهت بفوز رفقاء مبولحي بهدفين لهدف، و قد صنع حامي عرين الخضر الحدث خلال اللقاءين بفضل تصدياته الكثيرة والتي ساهمت في فوز فريقه خلال المباراة ضد الفتح، كما أثنت الصحافة السعودية على مردود مبولحي التي وصفته بالحارس العالمي و أجمعت على الصفقة الكبيرة التي قامت بها إدارة الإتفاق السعودي.

يذكر أن مدرب الاتفاق منح خلال مباراة الفتح شارة القائد للحارس مبولحي وذلك في ثاني مباراة له فقط منذ انضمامه إلى النادي السعودي.

تصديات مبولحي خلال المباراة الأولى ضد الباطن:

تصديات مبولحي خلال المباراة الثانية ضد الفتح: