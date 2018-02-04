دراجي لموقع "العربي الجديد"/ ماجر يقوم بأشياء مضحكة تجاوزها الزمن!

انتقد الإعلامي الجزائري بقنوات "بي إن سبورتس" القطرية، حفيظ دراجي، الناخب الوطني رابح ماجر، معتبرا إياه بالمدرب الذي تجاوزه الزمن، وقال دراجي في تصريحات لموقع "العربي الجديد" بأنّ لاعبين من المنتخب الوطني أخبروه بأن ماجر يقوم بأشياء مضحكة للغاية، والكثير منهم يشعرون بأن صاحب الكعب الذهبي تجاوزه الزمن، وكرة القدم تطورت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، ولا يمكن لماجر أن يمنحهم الإضافة اللازمة.

وقال دراجي بأنه كان من المطالبين برحيل محمد روراوة من على رأس الفاف، لأنه كان يعتقد بأنه لايوجد رجل آخر يستطيع أن يحقق ما أنجزه روراوة عبر سنوات على رأس الفاف، و بخصوص المنتخب الوطني فقد أكد دراجي أن المنتخب تعرض لعملية تكسير ممنهج منذ مونديال 2014.

أما بخصوص قضية تيفو أنصار عين مليلة، فقد انتقد دراجي تدخل السفير السعودي بالجزائر في القضية ونصب نفسه متحدثا باسم الجمهور الجزائري، حيث انتقد معلق قنوات "بي إن سبورت" كثيرا السفير السعودي، معتبرا أن تدخله ليس في محله.

أما بخصوص رياض محرز وفشله في الانتقال إلى نادي كبير ينافس على الألقاب، قال دراجي بأن محرز أخطأ في عدم الخروج من ليستر سيتي مباشرة بعد التتويج باللقب سنة 2015، في حين اعتبر سليماني ظاهرة كروية فريدة من نوعها باعتبار اللاعب كان قبل 5 مواسم ينشط في القسم الرابع الجزائري، قبل أن يجد نفسه يتجول بين كبار الأندية الأوروبية وبمبالغ كبيرة، وهو دليل على وجود مواهب كبيرة في الجزائر قال حفيظ.

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