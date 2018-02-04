ستيفن جيرارد ينتقد الدولي الجزائري رياض محرز

انتقد الدولي الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد غياب الجزائري رياض محرز عن تدريبات فريقه ليستر احتجاجا على فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي ، مؤكدا أنه يتفهم صعوبة بقاء اللاعب في فريقه بعد أن تلقى عرضا من ناد كبير ، لكنه "لا يتقبل ما يقوم به رياض محرز".

وقال جيرارد ، في حوار أجراه مع قناة “BT SPORT” البريطانية : “محرز لاعب رائع وبإمكانيات كبيرة..والسيتي فريق كبير، سيفوز معه بالبطولات الجماعية وربما الفردية وهذا حلمه”، قبل أن يتابع: “لكنني لا أتقبل ما يقوم به في الفترة الأخيرة بالغياب عن التدريبات، فلا يعجبني تصرف لاعبين بهذا الشكل”.

وتوقع أسطورة ليفربول أن يغادر محرز الثعالب على غرار ما حصل مع لاعب ليفربول كويتينو الذي انتقل إلى برشلونة ،وقال: “يحدث له نفس الشيء كما حدث لكوتينيو وفي الأخير أعتقد أنه سيرحل عن ليستر”.