بعد انتهاء مباراة مساء السبت .. هذا ما قاله مدرب ليستر سيتي عن " رياض محرز"

رفض التقني الفرنسي كلود بويل مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، السبت، تحديد تاريخ عودة لاعبه الدولي الجزائري رياض محرز، أو ذكر مكان تواجده.

ويغيب رياض محرز عن "بيت" ليستر سيتي منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجا على إدارة نادي "الثعالب" التي لم تُسهّل له مأمورية الإنتقال إلى مانشستر سيتي رائد ترتيب بطولة إنجلترا. كما انقطعت الإتّصالات بين الدولي الجزائري ومُسيّري فريقه.

وسألت الصحافة البريطانية المدرب كلود بويل عن أخبار محرز، فردّ: "أنا لا أنتظر شيئا ما. تركيزي منصبّ على اللاعبين الذين يوجدون مع فريقي ليستر سيتي حاليا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي انعقد مساء السبت، بعد تعادل ليستر سيتي بِنتيجة (1-1) مع الضيف سوانسي سيتي، ضمن إطار الجولة الـ 26 من عمر منافسة "البريمرليغ".

وطلب التقني الفرنسي من رجال مهنة المتاعب عدم طرح أسئلة مماثلة عن المكان الذي يستقرّ فيه محرز وتاريخ عودته، وقال إنه لن يردّ على أيّ استفسار يتعلّق بِنجم "الخضر".

وفي سياق ذي صلة، أبدى المدافع هاري ماغواير استياءه من ترديد أنباء وقوف لاعبي ليستر سيتي ضد رياض محرز، بِسبب تغيّبه عن النادي. وطالب الصحافة البريطانية بِالكفّ عن تلفيق التهم، وتصوير لاعبي ليستر سيتي في هيئة "خصوم" للدولي الجزائري.

وقال مدافع ليستر سيتي، السبت، إنه ينتظر عودة محرز بِفارغ الصبر، وأضاف "كل لاعبي ليستر سيتي مُتشوّقون لِعودته. هو أحد أفضل كرويي الفريق. وسنُخصّص له استقبالا حارّا لمّا يعود إلى البيت".

واختتم الإنجليزي ماغواير قائلا: "الكرة الآن في مرمى وكيل أعمال (مناجير) محرز واللاعب الجزائري، لِتحديد تاريخ العودة. وفي كل الأحوال، نحن ننتظر عودته ونُرحّب به".

وخاض هاري ماغواير (24 سنة) كامل أطوار مباراة فريفه ليستر سيتي والضيف سوانسي سيتي، وهو عنصر أساسي في تشكيل "الثعالب".