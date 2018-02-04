أرسنال يدخل الصراع لضم الجزائري رياض محرز في الصائفة المقبلة !

كشفت الصحف الإنجليزية صباح اليوم الأحد أن نادي “أرسنال” قد دخل الصراع مع “مانشستر سيتي” لخطف الجزائري رياض محرز في الصائفة المقبلة.وأكدت صحيفة “الإكسبريس” البريطانية أن كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي يتابعان الصراع عن بعد.

لكن الشيء الأكيد أن رحيل محرز عن ليستر سيتي لن يكون بسهولة كبيرة وهذا ما تعلمه إدارة الأندية.

فقيمة رياض الحالية تتجاوز الـ75 مليون أورو، فأي عرض تحت هذه القيمة سيرفض.

يذكر أن إدارة ليستر تريد أكثر من 100 مليون أورو لتسريح النجم الجزائري.