الإعلام الإنجليزي: “ليستر يعيش في ظلام من دون محرز”

كشفت قناة “سكاي سبورتس” البريطانية أن نادي “ليستر سيتي” يعيش في ظلام من دون رياض محرز الذي قرر عدم المواصلة مع “الفوكسيس” إلى إشعار آخر.كما أكدت القناة البريطانية أيضا أن المدرب “كلود بويال” سيعيش أوقات عصيبة حتى يتمكن من إعادة رياض إلى مستواه.

في حين اللاعبون منقسمون فيما بينهم فيما يخص هذه القضية، فهناك من هو متعاطف مع محرز.

وهناك من هو ضد هذا التصرف الذي قام به الجزائري بغيابه عن التدريبات وعن الفريق لـ4 أيام متتالية.

وحسب ذات المصادر فإن إدارة “ليستر” قامت بتقسيم الفريق بعد رفضهم لعرض “مانشستر سيتي”.