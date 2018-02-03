جماهير ليستر سيتي تهاجم رياض محرز عبر التويتر و تصفه بناكر الخير

جماهير ليستر سيتي تهاجم رياض محرز عبر التويتر و تصفه بناكر الخير
هاجمت جماهير ليستر سيتي نجمها رياض محرز بعد غيابه عن التدريبات للمرة الرابعة على التوالي مع النادي .
و اعتبرت جماهير ليستر سيتي بأن تصرف رياض محرز غير احترافي و يجب عليه الالتحاق بفريقه فورا .

كما وصف البعض الآخر بأن يخلو سبيل اللاعب في الميركاتو الصيفي لأن مثل هذه التصرفات تعتبر صبيانية .

وواجهت جماهير ليستر سيتي نجمها الأول بشتائم على حسابه في التويتر لا يليق باللاعب و ماضيه مع النادي .

فرغم ان اللاعب قد أعطى كل شئ لنادي ليستر الا أن أغلبية مشجعي ليستر لهم رأي آخر .

القراءة من Dzair Foot

شارك بتعليقك

Click me to scroll