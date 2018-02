جماهير ليستر سيتي تهاجم رياض محرز عبر التويتر و تصفه بناكر الخير

هاجمت جماهير ليستر سيتي نجمها رياض محرز بعد غيابه عن التدريبات للمرة الرابعة على التوالي مع النادي .و اعتبرت جماهير ليستر سيتي بأن تصرف رياض محرز غير احترافي و يجب عليه الالتحاق بفريقه فورا .

كما وصف البعض الآخر بأن يخلو سبيل اللاعب في الميركاتو الصيفي لأن مثل هذه التصرفات تعتبر صبيانية .

وواجهت جماهير ليستر سيتي نجمها الأول بشتائم على حسابه في التويتر لا يليق باللاعب و ماضيه مع النادي .

فرغم ان اللاعب قد أعطى كل شئ لنادي ليستر الا أن أغلبية مشجعي ليستر لهم رأي آخر .

@Mahrez22 what's professional about you not turning up @LCFC fine him he's weekly wage plus 10% per week of not attending! #DontGiveIntoDemands#MakeHimAnExample! pic.twitter.com/ybcnx2Q0n5