كلود بويال : رياض محرز ؟ لا يهمني ... ما يُهمني هو المجموعة ككل

رفض الرجل الاول في العارضة الفنية لنادي ليستر سيتي، كلود بويال، الحديث عن قضية مواصلة غياب لاعبه الجزائري رياض محرز عن الفريق.وبدى التقني الفرنسي قلقا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء النادي أمام سوانزي سيتي بعد سؤاله عن وضعية الدولي الجزائري.

وصرح:”عودة محرز؟ لا أتوقع في الوقت الراهن، لكن لا يهمني الأمر الآن، تفكيري منصب على الفريق والمجموعة ككل”.

يذكر أن رياض محرز مختفي منذ الثلاثاء الماضي بعد رفض إدارة ناديه بيعه لمانشستر سيتي خلال الميركاتو الفارط.