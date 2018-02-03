شاهد الكلام الجميل الذي قاله اللاعب الخلوق أبو تريكة عن فشل إنتقال محرز إلى مانشستر سيتي و هذه نصيحته ...

أكد الدولي المصري السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" محمد أبوتريكة أن محرز يعاني من احباط كبير جراء فشل انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال آخر ساعات الميركاتو الشتوي، وقال أبوتريكة أن على محرز أن يعود إلى أجواء التدريبات مع الفوكسز قريبا ويعيد تركيزه، قبل أن تتأخذ إدارة الثعالب عقوبات ضده، متوقعا عودته سريعا إلى التدريبات ليكون حاضرا خلال المباراة القادمة في الدوري ضد مانشستر سيتي.

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