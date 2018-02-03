شاهد الجائزة الجديدة التي تحصل عليها ياسين براهيمي

أختير الدولى الجزائري ياسين براهيمي جناح فريق بورتو كأفضل لاعب في الدوري البرتغالي لشهر يناير الماضي.

وذكرت تقارير صحفية برتغالية أن براهيمى كان الأفضل دون منازع طوال مباريات الشهر مع بورتو، والأكثر استقرارا في مستواه مقارنة بمنافسيه، إضافة إلى العروض القوية التي يقدمها مع ناديه.

يُذكر أن ياسين براهيمي حل في المركز الثالث ضمن أحسن المراوغين في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى بتسجيله 101 مراوغة ناجحة في 18 مباراة لعبها خلال الموسم الحالي، بمعدل 5.6 مراوغات في المباراة الواحدة.