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زطشي : الجزائر بلد كبير و له كل الإمكانات التي تسمح له بإحتضان أكبر المنافاسات العالمية
كشف رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، أن الجزائر بلد كبير وله كل الإمكانيات لإحتضان المنافسات القارية.
وقال زطشي، لتلفزيون “النهار” من المغرب: “الجزائر مستعدة لإحتضان المنافسات القارية في المستقبل، بلدنا كبير وله كل الإمكانيات اللازمة”.
وقال زطشي، لتلفزيون “النهار” من المغرب: “الجزائر مستعدة لإحتضان المنافسات القارية في المستقبل، بلدنا كبير وله كل الإمكانيات اللازمة”.
وأضاف: “رئيس الجمهورية والحكومة انطلقوا في تجسيد وإنجاز مشاريع ومرافق ومركبات كبيرة”.
وتابع قائلا: “ونحن سنقدم بدورنا ملفات ترشحاتنا في المستقبل”.
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