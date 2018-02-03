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زطشي : الجزائر بلد كبير و له كل الإمكانات التي تسمح له بإحتضان أكبر المنافاسات العالمية

كشف رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، أن الجزائر بلد كبير وله كل الإمكانيات لإحتضان المنافسات القارية.
وقال زطشي، لتلفزيون “النهار” من المغرب: “الجزائر مستعدة لإحتضان المنافسات القارية في المستقبل، بلدنا كبير وله كل الإمكانيات اللازمة”.

وأضاف: “رئيس الجمهورية والحكومة انطلقوا في تجسيد وإنجاز مشاريع ومرافق ومركبات كبيرة”.

وتابع قائلا: “ونحن سنقدم بدورنا ملفات ترشحاتنا في المستقبل”.

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