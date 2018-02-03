بالصور... سليماني يتعرض لإستفزاز من قبل الإسبان

حذرت صحيفة "آس" الإسبانية المدرب رافا بينتيز من الصفقة الجديدة لفريقه نيوكاسل الإنكليزي التي استقطب على إثرها المهاجم الجزائري إسلام سليماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ولمدة ستة شهور قادما من فريق ليستر سيتي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

ووصفت الصحيفة الإسبانية صفقة نيوكاسل مع سليماني بـ" الهدية المسمومة" التي قدمها "مايك أشكي" مالك النادي الإنكليزي للمدرب الإسباني باعتبار أن اللاعب الجزائري يعاني من إصابة لن تمكنه من خوض عدد من المباريات مع نيوكاسل حتى نهاية بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الجزائري يعاني من إصابة في الفخذ من شأنها أن تحجبه لمدة أسبوعين عن الفريق وبالتالي إمكانية غيابه عن المباريات المقبلة ضد كل من كريستال بالاس ومانشستر يونايتد (4 و 11 فبراير الحالي) وهو الأمر الذي سيقلل من فرص المدرب في الاعتماد على لاعبه الجديد.

وقد يلعب المهاجم الجزائري 10 مباريات فقط كحد أقصى مع نيوكاسل من أصل 13 مباراة تنتظر الفريق الإنكليزي في "البريميرليغ" باعتباره ودع بطولتي كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنكليزي.

كما أن سليماني لن يلعب ضد فريقه السابق ليستر سيتي في 7 إبريل/نيسان المقبل بحسب الاتفاقية التي جرت بين الناديين في اليوم الأخير من "ميركاتو الشتاء" ما جعل الصحيفة تصف الصفقة بأنها صفقة "وهمي

واستفز وصف الصحيفة جماهير كرة القدم الجزائرية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حينما أكدوا في تعليقاتهم على الأمر بأن سليماني لم يأخذ فرصته كاملة مع ليستر سيتي و"سينفجر" مع نيوكاسل على صعيد تسجيل الأهداف ليثبت أنه لاعب قادر على صناعة الفارق في البريميرليغ.