بوادر أزمة جديدة... زملاء محرز في ليستر سيتي يطلقون عليه لقبا غريبا

توالت ردود الأفعال التي صاحبت فشل صفقة انتقال اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز من ناديه ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي في آخر ساعات "الميركاتو" الشتوي المنقضي، إذ بلغت حد "السخرية" من النجم الجزائري، الذي أثار غضب جماهير النادي وحتى غضب زملائه بالفريق.

وفي هذا الصدد كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن زملاء محرز في نادي "الثعالب" أطلقوا عليه لقباً جديداً هو "فيكتور نافورسكي"، وهو شخصية خيالية مستوحاة من فيلم "ذا تيرمينال"، حيث تقمص هذه الشخصية الممثل الأميركي الشهير توم هانكس.

وتدور أحداث في هذا الفيلم حول "فيكتور نافورسكي" الذي ظل عالقاً بمطار كينيدي بمدينة نيويورك الأميركية، بعد أن رفضت السلطات السماح له بدخول أميركا إثر سقوط النظام السياسي في بلاده، وشبّه لاعبو ليستر سيتي حالة هذا "المسافر" بالوضع الذي يعيشه محرز حاليا، بعد أن تم منعه من مغادرة قلعة "كينغ باور".

وليست هي المرة الأولى التي يعيش فيها محرز مثل هذا "السيناريو"، فقد تناقلت وسائل الإعلام في الصيف الماضي أخباراً عن قضاء اللاعب آخر يوم من فترة الانتقالات الصيفية الماضية بأحد مطارات العاصمة الفرنسية باريس، أملاً في التعاقد مع فريق جديد، قبل أن يفشل في تحقيق حلمه.

ويغيب الدولي الجزائري عن فريقه ليستر سيتي منذ يوم الثلاثاء الماضي، إذ انقطعت أخباره، ولم يتدرب ليلة لقاء إيفرتون الذي خسره "الثعالب" بهدفين لواحد، ولم يشارك في المباراة، كما أنه غاب عن التدريبات الأخيرة ليومي الخميس والجمعة، وبحسب الصحف الإنكليزية فإن إدارة ليستر قررت فرض غرامة مالية ضخمة على اللاعب عقاباً له على تصرفه، وقدّرتها ذات المصادر بمبلغ 200 ألف جنيه إسترليني، ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الغرامة المالية المذكورة عقوبة ينصّ عليها القانون الداخلي للنادي، وتعادل أجرة أسبوعَين كاملَين من راتب اللاعب، وتابعت الصحيفة أن إدارة نادي ليستر سيتي فقدت الاتصال مع اللاعب ولا تدري أين يوجد بالتحدي